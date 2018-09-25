Berberoğlu davasının gerekçeli kararında ilginç detaylar!

ENİS Berberoğlu'na, 5 yıl 10 ay hapis cezasını onama kararının gerekçesi açıklandı. Kararda söz konusu MİT faaliyetinin 'devlet sırrı niteliğinde' olduğu vurgulandı. Karara muhalif iki Yargıtay üyesi ise "Berberoğlu casusluktan yargılanmalı" dedi.

"EYLEMİNİN SONUÇLARINI BİLECEK BİRİKİMDE"

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, Yargıtay'ın aldığı karar ile geçtiğimiz hafta tahliye edilmişti. Berberoğlu ile ilgili gerekçeli karar açıklandı. Kararda özetle şu ifadelere yer verildi:

"Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri açıkça açıklamak suçtur. Berberoğlu, eyleminin sonuçlarını bilebilecek birikime sahiptir. Olay mahiyeti gereği devlet sırrı niteliğindedir."

"CASUSLUKTAN YARGILANMALI"

Ayrıca Berberoğlu kararının ikiye karşı üç üyenin kararı ile alındığı ortaya çıkarken muhalif üyelerin "Dava durdurulmalı ve Berberoğlu casusluktan yargılanmalıdır" şeklinde görüş bildirdikleri öğrenildi.

ENİS BERBEROĞLU KİMDİR?

5 Haziran 1956 tarihinde dünyaya gelen Kadri Enis Berberoğlu doğma büyüme İstanbulludur. Türk gazeteci, yazar ve siyasetçi. CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı. Lise eğitimini Avusturya Lisesi tamamlayan Berberoğlu, Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü'nü bitirmiştir. Ekonometride yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır.

Berberoğlu, gazetecilik kariyerini Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni olarak noktalamış ve CHP'den İstanbul milletvekili seçilmiştir.