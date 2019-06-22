Berat Albayrak’tan internet dedikodularına cevap gibi paylaşım

DÜN akşam saatlerinden itibaren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile ünlü oyuncu Özge Ulusoy hakkında iddialar ortaya atıldı.

Berat Albayrak'tan fotoğraflı yanıt

Özel hayatına dair sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından Twitter'dan "fotoğraflı yanıt" veren Albayrak,

"Ailemizin sanat ruhlu ve naif üyesi Mahinurumuz ilkokuldan mezun oldu. Doğduğu gün daha dün gibi... Yüzündeki masum tebessümü hiçbir kötülük silmesin. Vatanına milletine hizmetten hiçbir art niyet alıkoymasın seni ve senin gibi bütün masum çocuklarını bu milletin...

Aile; sevgi, sadakat merhamet ve inanç ister. Bundan bihaber olanlara mutlu aile tablosu acı verir. Dünyanın tüm zorluklarına göğüs germe gücünü bu tablodan almayı bana nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum..." ifadelerini kullandı.