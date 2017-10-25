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25 Ekim Günlük Burç Yorumu
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"Beni içeri atanlar sayesinde evlendim, teşekkür ederim"

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Atilla Taş, "Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" diye konuştu

"Beni içeri atanlar sayesinde evlendim, teşekkür ederim"

Tahliye kararının ardından cezaevinden çıkan Atilla Taş, "Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" diye konuştu

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:20
"Beni içeri atanlar sayesinde evlendim, teşekkür ederim"
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FETÖ/ PDY'nin medya yapılanması davasında tutuklu yargılanan ve haklarında tahliye kararı verilen şarkıcı Atilla Taş, gazeteci  Murat Aksoy ile Davut  Aydın  Silivri Cezaevi'nden çıktı.

YAKINLARI KARŞILADI

Bugün  İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 29 sanıklı davada Atilla Taş, gazeteci  Murat Aksoy ile Davut  Aydın hakkında tahliye kararı verildi. Tahliye kararının ardından Atilla Taş, gazeteci  Murat Aksoy ile Davut  Aydın 00.10'da  Silivri Cezaevi'nden çıktı. Cezaevinden çıkanları aralarında  CHP'li vekil Ali Şeker'in de olduğu yakınları ve sevenleri karşıladı.

"SEVİN, SEVİLİN GERİSİ BOŞ"

Çıkışta cezaevinde evlendiği eşi Meltem'in karşıladığı Atilla Taş uzun süre eşine sarıldı. Burada açıklama yapan Taş şunları söyledi: Bu halkın bu ülkenin nefes almaya ihtiyacı var. Demokrasi ve hukuk bir halkın soluk borusudur. Ailenizden, sevdiklerinizden daha önemli bir şey yok. Sevin, sevilin gerisi boş.

"BENİ HAPSE ATANLARA TEŞEKKÜR EDERİM, ONLAR SAYESİNDE EVLENDİM"

Attığı tweetlerin hatırlatılması üzerine Taş; "1 milyon 700 bin takipçim var.Verdiler gazı, verdiler. En son  Silivri'yi boyladım. Bunların hepsi sanal. Bundan sonra bayramlarda Tweet atacağım. Hükümeti seviyoruz. Hükümeti eleştirmesinler, muhalefet etmesinler. Benim başıma gelen onların başına da gelebilir. Sonuçta hükümet de bizim. Ülke de bizim. Artık sadece şarkı söyleyerek insanlara eziyet edeceğim. Ben yıllarca bu ülkede şarkı söyledim tutuklanmadım. Tweet attım tutuklandım. Ben bundan sonra yine müziğe döneceğim. Beni cezaevine atanlara teşekkür ediyorum. Yoksa hayatta evlenmezdim. Onların sayesinde yuva sahibi oldum" diye konuştu.

MURAT AKSOY: BENİM TEK SUÇUM YAZI YAZMAK

Ağlayarak açıklama yapan gazeteci  Murat Aksoy ise; "Mutluyum. 421 gün oldu. Geç de olsa adalet yerini buldu. Benim tek suçum yazı yazmak. Ben çıktım. Kendim için ve ailem için mutluyum ama içeride gazeteci arkadaşlarımız var. Tek temennim en kısa sürede gazetecilerin bir an önce tahliye olması" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Atilla Taş
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