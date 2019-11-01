CUMHURBAŞKANLIĞI Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç, gündeme bomba gibi düşecek bir açıklama yaptı. FETÖ'den yargılananlarla ilgili çarpıcı bir değerlendirmede bulunan Arınç, "İddianameleri hep aynı yazdılar. Birinci derece mahkemeler, sanıkları peşinen suçladılar, ben şahidiyim." şeklinde konuştu.

"KOPYALA, KES YAPIŞTIR İDDİANAMELERİ"

Gazeteci Kemal Öztürk'ün sorulara yanıt veren Arınç, "Şimdi bir iddianame düşünün. 30 sayfa, 25 sayfası kopyala kes yapıştır. Her davada aynı iddianame. 'FETÖ terör örgütü öyle bir terör örgütüdür ki' Şunları yapmıştır ama içinde şüphelinin ismi yok. Bu sebeple sanık cezalandırılıyor. Ama suçun unsuru yok. Efendim ondan sonra 'Zaman gazetesine abone olmuş.' Bunu suç unsuru haline getirdiler. Çocuklarını onların okuluna göndermiş olmaları suç unsuru oldu. Banka Asya'da parası olması... Ya bunlar ne alaka. Bu banka 15 Temmuz'a kadar açık kaldı." dedi.

"FETÖ'CÜ DERLER' DİYE..."

"O zamanlar 15 Temmuz'a giden yolu bize gösterecek herhangi bir bilgi elimizde bulunmuyordu." diyen Arınç, "Birinci derece mahkemeler yani bidayet mahkemeleri peşinen suçladılar, ben şahidiyim. 'Seni suçlayacak bir şey yok, bu kağıtta ama ben seni suçlamakla mecburum.' Neden, onu burada söylemeyeyim. Hakim dediğiniz insanın, savcı dediğiniz insanın 5 tane unsuru olması lazım. İstikamet sahibi olacak, korkmayacak! Sonra 'beni tutuklarlar', sonra 'bana da FETÖ'cü derler' sonra 'beni de atarlar buradan' bu yanlışlıklara girildi. İster hakim ister savcı olsun iddianamelerin ne kadar çürük olduğunu şimdi yargıtay söylüyor." ifadelerini kullandı.

DAMADIYLA İLGİLİ İLK KEZ KONUŞTU

FETÖ ve KHK ile ilgili çarpıcı çıkışlarıyla gündemi değiştiren Arınç, FETÖ'den beraat eden damadıyla ilgili suskunluğunu da bozdu. Kendi isminin üzerinde damadına düşmanlık yapıldığı söyleyen Arınç, "Özelde iş vermediler, neyse biz soframıza 5 tane daha tabak koyarak 7 kişilik masada yemek yemeye başladık." şeklinde konuştu.

"ÖZELDE İŞ ARADI, SOFRAMIZA 5 TANE DAHA TABAK KOYDUK"

Arınç, 15 yıl hapis istemiyle yargılanırken beraat eden damadı Ekrem Yeter'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Arınç, "Eylül ayındaki KHK ile meslekten ihraç edildi. (Üniversite ve doktorluktan) Özelde iş aradı, özeldekilerde KHK ile ihraç edilmiş biz devletle karşı karşıya gelmek istemeyiz dediler. Neyse biz soframıza 5 tane daha tabak koyarak 7 kişilik masada yemek yemeye başladık. Arkadan 1 sene geçti hiçbir soruşturma yok. 2017 haziran ayında evinde bir arama yapıldı sonra emniyete götürüldü ve tutuklandı. Hepimiz şaşırdık ve üzüldük. Özellikle küçük torunlarımın ne kadar üzüldüğünü, babalarından mahrum kalmalarının ne kadar üzüntü verdiğini gözleriyle görmüş bir insanım. Avukat arkadaşlar iddialar gerçekçi değil tahliye için müracaat ettiler, 5. günde tahliye edildi. Mahkeme sürece 2 yıl sürdü ve 17 Ekim'de ağır ceza mahkemesi beraat kararı verdi. Suç sabit olmadığı gerekçesiyle beraat verdi." dedi.