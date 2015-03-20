"Ben milletvekili oğluyum, haritadan yer beğen"

Ankara'da Trafik Şube Ekipleri tarafından Atatürk Bulvarı Radyoevi önünde yapılan Alkol uygulamasında durdurulan otomobilin sürücüsü M.E.B. ve beraberindeki 2 arkadaşı H.A. ile Ş.K. polislere zor anlar yaşattı. Milletvekili oğlu olduğunu iddia eden sürücünün arkadaşı, trafik ekiplerine küfür edip, saldırgan tavırlar sergileyerek cezadan kurtulmaya çalıştı. Ekiplerin kontrolü sonucu 0,98 promil alkollü olduğu öğrenilen sürücü M.E.B.'nin arkadaşı, uygulama yapan trafik ekiplerine, "Ben bugüne kadar Ankara'da hiçbir çevirmeye girmedim. Yaka kartı numaranı ver. İşinden olma, haritadan yer seçtirme bana. Nereye gitmek istersin? Şırnak mı Diyarbakır mı?" şeklinde tehditler savurdu. Ş.K.'nın bu sözleri, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Arkadaşının kullandığı otomobilin milletvekili aracı olduğunu iddia eden Ş.K.,"Milletvekili arabası bu. Meclis'e girdiği zaman cezalı mı girecek?" şeklinde konuştu. Otomobilde bulunan sürücü ve iki arkadaşı, alkol kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere polis tarafından karakola götürüldü.