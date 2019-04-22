AK Parti'nin Yüksek Seçim Kurulu Temsilcisi Recep Özel, YSK'den ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün yapılan toplantıda İstanbul seçimiyle ilgili itiraz dilekçelerinin ele alındığını, daha sonra kendisine söz verildiğini ifade etti.

Yaklaşık 2,5 saat süren bir sunum yaptığını aktaran Özel, şunları söyledi:



"Sunumun içeriği dilekçemizin kısa bir özetiydi. Olaylar, iddialar, ayrıca dilekçe ekindeki tüm belge ve bilgileri tek tek kurul üyelerine göstererek, klasörler içinde, içi boş deliller, evraklar olmadığını, sonuca ne denli etkili belgeler, bilgiler olduğunu ifade etmiş olduk. Bunların görsellerini de sunarak bir sunum yaptım. Kurul üyelerimizin arada soruları oldu, onları da cevapladık. Bu süreçle ilgili daha farklı hukuki görüşler elimizde vardı. Onları da Kurul üyeleriyle paylaşma imkanı oldu."



Recep Özel, kendi sunumumun tamamlanmasının ardından diğer partilerin temsilcilerine de cevap hakkı verildiğine işaret ederek, ardından Kurul üyelerinin bir değerlendirme yapması için toplantının yarına bırakıldığını kaydetti.



İddialarının tamamının sağlam olduğuna dikkati çeken Özel, "Belgenin bilginin havada uçuştuğu bir şey yok. Tamamen sağlam." dedi.



"2014'teki Ankara seçimiyle mukayese etmemek gerekir"



Recep Özel, CHP'nin 2014'teki yerel seçimde Ankara seçimiyle ilgili Kurul önüne getirdiği 10 iddia ile kendi iddialarının örtüşmediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Bunu 2014'teki Ankara seçimiyle mukayese etmemek gerekir. Oradaki iptal taleplerle bizim taleplerimiz tamamen farklı. Burada sayı, rakam, isim veriyoruz. Şu kadar kısıtlı, ölü seçmen diyoruz. Sandık numaralarına kadar tam liste halinde veriyoruz. Bugüne kadar YSK'ye verilmiş en kapsamlı dosyayı verdik. Bizim belgelerimiz, delillerimiz sağlam. Kurul üyelerine bugün bunu anlatma imkanımız oldu. Her iddiamızı Kurul üyeleri tartıştığı zaman tekrar hatırlatma, yeni beyanlarda bulunma imkanımız da olacak."



Bundan sonraki süreç



AK Parti YSK Temsilcisi Özel, bundan sonraki sürecin sorulması üzerine şu yanıtı verdi:



"Kurul üyelerimiz bundan sonra ara kararlar kurarak, bizim talep ettiğimiz bilgileri belgeleri ilçe seçim kurullarından gerekirse savcılıktan, memur olup olmadıkları konusunda Devlet Personel Başkanlığından isteyebilecek, her yerden istenecek. Çünkü delillerimizi gösterdik, adresini de gösterdik, delillerin adreslerinden istenmesi noktasında ara kararları sırasıyla vermesi gerekecek, öyle bir süreci yaşayacağız."



KHK'li seçmenler



KHK ile kamu hizmetinden çıkarılanların seçmen sayılmaması konusunda başvuruyla ilgili bir soru üzerine de Özel, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun'un 8. maddesinin çok açık olduğunu, maddede, "Kamu hizmetinden yasaklı olanlar seçmen olamaz" denildiğini hatırlattı.



Recep Özel, "Bunların da kamu hizmetinden yasaklı olduğu Danıştay kararıyla da sabit olduğuna göre, bir kanun hükmü var, bir de Danıştay kararı var. İkisini örtüştürmeleri gerekir. Bu konuda takdir YSK üyelerimizin." diye konuştu.



YSK İstanbul itirazlarını yarın görüşmeye devam edecek



"Bu istemin kabul edilmesi halinde, bunun Türkiye geneline yansıması gerekmiyor mu?" sorusuna Özel, şu yanıtı verdi:



"Seçimin yenilenmesi kararı verilen yerlerde mesela Keskin'de kısıtlı seçmen oy kullandığı için bu karar verildi. Diğer yerlerde de kısıtlı seçmenler belki oy kullandı ama bu seçimin iptali muhtarlık seçiminin iptalini getirdi mi? Başa baş çıkan sonuçlar da olmuştur. Bir seçim türü kesinleştikten sonra artık o seçim türüne geri dönülerek 'vay burada da bu var' denmez. Kesinleşmiş seçim türleriyle ilgili farklı bir durum ortaya çıkmaz."



Recep Özel, Kurul'da yarından itibaren önce AK Parti'nin ardından da MHP'nin itirazının görüşüleceğini, İstanbul'dan iki bağımsız adayın da iptalle ilgili başvuruları bulunduğunu, bunların da sonraki sıraya alındığını bildirdi.

