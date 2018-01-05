Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi

Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler H.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

İddialara göre Elvanpazarcık Belediyesi'nde muhasebe müdürlüğü görevi sırasında su alacakları ve banka hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan H.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

ZONGULDAK 'IN Elvanpazarcık belde belediyesinde zimmetine yaklaşık 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddia edilen H.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

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