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Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi

Zonguldak'ın Elvanpazarcık belde belediyesinde zimmetine yaklaşık 1 milyon 200 bin lira geçiren müdür, gözaltına alındı

Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi

Zonguldak'ın Elvanpazarcık belde belediyesinde zimmetine yaklaşık 1 milyon 200 bin lira geçiren müdür, gözaltına alındı

05 Ocak 2018 Cuma 09:08
Belediyeyi 1 milyon 200 bin TL dolandıran müdür, yakayı ele verdi
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ZONGULDAK'IN Elvanpazarcık belde belediyesinde zimmetine yaklaşık 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddia edilen H.Ş. jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARTILDI

İddialara göre Elvanpazarcık Belediyesi'nde muhasebe müdürlüğü görevi sırasında su alacakları ve banka hesaplarındaki paraları zimmetine geçirdiği iddiasıyla görevinden uzaklaştırılan H.Ş. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.


GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülen soruşturma kapsamında ekipler H.Ş.'yi gözaltına aldı. Şüpheli, zimmetine 1 milyon 200 bin lira geçirdiği iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI

Öte yandan konuyla ilgili görevlendirilen müfettişlerin hesaplarda 10 yıl geriye dönük incelemelerde bulunduğu soruşturmada H.Ş., 13 Eylül 2017 günü görevinden uzaklaştırılmıştı.

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Zonguldak3. SayfaBelediyeyi Dolandıran Müdür
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