Belediyelere ByLock operasyonu: 61 gözaltı

EDİNİLEN bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 18 ilçe belediyesinde daha önce çalışıp ihraç edilen 112 şahısın yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa, Rize olmak üzere 8 ilde yapılan operasyonda 61 şahıs yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital malzemeye el konulurken, polis firari şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalarına devam ediyor.