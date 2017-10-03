Belediyelerde çalışan Bylockçulara operasyon

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün krptolu haberleşme uygulaması Bylock kullanan şüphelilere yönelik operasyonlar tüm hızıyla sürüyor.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul İlçe Belediyelerinde görev yapmış Bylock kullanıcısı 112 şahsa yönelik gözaltı kararı verilmesi üzerine loperasyon başlatıldı.



İstanbul merkezli; Bursa, Düzce, Kocaeli, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ve Rize illeri olmak üzere toplam 8 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon kapsamında şüphelilern adreslerne Organize polisi tarafından baskın yapıldı.



Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nda görevli İstanbul Cumhuriyet Savcısı Arif Naci Sucuoğlu'nun gerçekleştirdiği operasyonda sdreslerdeki şuç delillerne ve dinital verilere el koydu.



Şüphelilerin telefonlarına örgütün kriptolu haberleşme uygulaması Bylock'u indirip bir süre kullandıkları öğrenildi.



Operasyon devam ediyor.

