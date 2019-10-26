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Belediyelerde bir dönem sona eriyor! Çok konuşulacak yenilikler

AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile belediye başkanları ya da meclis üyeleri birden çok belediye şirketinde görev yapsa bile tek şirketten maaş alacak. Hazırlıklarla ilgili Erdoğan'a sunulacak teklifte ayrıca belediye başkanlarının birinci derece akrabalarının işe alınmasını engellenmesi de öngörülüyor.

GÜNDEM 26.10.2019, 18:22
Belediyelerde bir dönem sona eriyor! Çok konuşulacak yenilikler
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AK Parti'nin hazırladığı yerel yönetimler yasası düzenlemesi ile ilgili ayrıntılar netleşmeye başladı. Belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinden maaş alacak. Düzenlemeye göre, belediye başkanlarının belediyeye bağlı şirketlerden maaş almalarına yönelik uygulamaya son veriliyor. Birden çok görev halinde de tek şirketten maaş alınacak. Ayrıca, belediye başkanı ve meclis üyeleri tek belediye şirketinde görev yapabilecek. "Etik" başlığı altında yapılan düzenlemede akraba görevlendirmelerine de sınırlama getirilecek.

KAMU ÇALIŞANLARINA "ÖDÜL SİSTEMİ" GELİYOR

Verimliliğin arttırılması amacıyla bir çalışma da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nde yürütülüyor. Liyakat ve yetkinliğin arttırılması için yol haritası belirlendi. Kamu çalışanlarına ödüllendirme sistemi getirilecek. Performansa göre maaşta artış ya da kariyerde yükselme gibi teşvikler sağlanacak.

KAMUDA İSTİHDAM İLANLARINA ŞEFFAF SİSTEM

Kamuda istihdam ilanlarının şeffaf olması için özel bir sistem geliştirilecek. Bu sistem ile insan kaynakları, süreci çevrimiçi izleyebilecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının marka değerini arttırmak için bilişim teknolojilerine uygun çalışmalar yapılacak.

YASA OCAK AYINA KADAR TAMAMLANACAK

"İmar ve planlama", "finansman" gibi 8 başlıkta daha değişiklikler ele alınıyor. Yasa teklifinin ocak ayına kadar tamamlanması bekleniyor. Hazırlıklara ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da sunum yapılacak.

#AK Parti #Belediye
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