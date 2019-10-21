Belediyeden satılık helikopter! İşte belirlenen fiyat

MERSİN Büyükşehir Belediye Baykanı Vahap Seçer, bir önceki başkan döneminde alınan helikopteri önce hava taksi olarak kiralamak istedi. Ancak talep olmayınca satışa çıkardı.

16 MİLYON 472 BİN LİRA ALINDI

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı, dönemin başkanı İYİ Partili Burhanettin Kocamaz'ın talimatıyla 2018 yılında bakım ve pist masrafları dahil 16 milyon 472 bin liraya çift motorlu helikopter aldı.

KİRAYA VERİLMESİ KARARLAŞTIRILDI

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığı koltuğu devir alan CHP'li Vahap Seçer, tasarruf tedbirleri kapsamında helikopterin kiraya verilmesine karar verdi. Temmuz 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait helikopterin, artık Hava Taksi hizmeti de vereceği duyuruldu.

İLGİ OLMAYINCA SATILIĞA ÇIKARDILAR

Saatlik kiralama ücreti 9 bin lira olan hava taksiye beklenen ilginin gelmemesi üzerine, belediye helikopteri satmaya karar verdi. Muhammen bedeli 17 milyon 515 bin 783 lira + KDV olarak belirlenen helikopter için 6 Kasım 2019'da Mersin Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Toplantı Salonu'nda ihale düzenlenecek. Helikopter ihale gününden 10iş günü önce mesai saatleri içerisinde Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportu'nda görülebilecek.