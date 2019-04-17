Belediyedeki retinalı oda iddiasına Gökçek'ten yanıt

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın "Belediyenin 12. katında bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda" dediğini aktardı. Bu iddiaya ilişkin açıklama yapan Ankara'nın eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'dan yaptığı açıklamada retina oda iddiasını yalanladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ankara'da televizyon kanalının ana haber bültenine konuk oldu. Soyer, retinalı oda iddiasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"GÖZ MERCEĞİ TARANARAK GİRİLEN BİR ODA"

"Sayın Mansur Yavaş 'Belediyenin 12. katında bir oda var, hala oraya giremedim. Göz merceği taranarak girilen bir oda' dedi. O nasıl bir ruh hali? Bu ruh hali ile nasıl belediye yönetilir? Anlaşılır gibi değil gerçekten. Mansur Bey'e Allah sabır versin. Gerçekten çok zor bir iş. Bütün 25 yılın tortusunu, o ruh haliyle yönetilmiş belediyeyi, yeniden insanlara sevgi ve saygı ile hizmet edecek noktaya taşımak çok zor. Allah yardımcısı olsun"

GÖKÇEK: ODANIN ANAHTARI ÖNCEDEN DEĞİŞTİRİLMİŞ

Resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye eski Başkanı Melih Gökçek şu ifadeleri kullandı:

"12. katta insan kaynakları var, arkadaşlara sordum; olayın aslı nedir? 'Bizde retinalı oda falan yok' dediler. Ancak şöyle bir olay olmuş; Yavaş'ın adamları ilk gece yarısı, insan kaynaklarını basmış ve yedek anahtarla kapıları açmışlar. Bir kapının anahtarı önceden değiştirildiği için kapıyı açamamışlar. Belli ki Yavaş, olaya gizem katmak için 'Retinalı oda' diyerek İzmir Belediye Başkanı'nı işletmiş"