Belediye uyardı: Ayı çıkabilir

Sızır'da bir kurumun kameralarına yansıyan görüntüde, gece saatlerinde belde merkezine inen ayının, sokaklarda gezinmesi yer aldı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Sızır Belediyesi, sosyal medya hesabından açıklama yaparak vatandaşları ayı saldırısına karşı uyardı. Belediyeden yapılan açıklamada, "Son günlerde kasabamız çevresinde ve içerisinde yaban ayısı görülmektedir. İnsanlar ve hayvanlar için tehlike arz ettiğinden, vatandaşlarımızın bu konuda dikkatli olmaları gerekmektedir" ifadeleri kullanıldı.
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