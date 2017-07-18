Belediye ilçedeki her siteye Atatürk büstü dikecek

ATATÜRK ilke ve devrimlerine her zaman, her koşulda sahip çıkacağı belirten Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan, Mezitli’de bulunan sitelerin kaidesini yapması şartıyla, Atatürk büstünün hediye verileceğini duyurdu.Talep halinde zaman zaman sitelere Atatürk büstü diktiklerini hatırlatan Başkan Tarhan, ''Ancak son dönemde karalama kampanyaları nedeniyle yoğun bir istek oluştu. Bunun üzerine bizde karar aldık ve site içerisinde kaide oluşturan tüm sitelere Atatürk büstünü hediye ediyoruz. İnsanlarımızda ki bu Atatürk sevgisini görünce daha çok gurur ve onur duyduk'' dedi.
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