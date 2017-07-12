Belediye çalışanına hırsızlık şoku

ADANA'DA kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından temizlik işçisi kadının arabasından arka camın kırılması sonucu çantası ve 700 TL parası çalındı. Edinilen bilgiye göre olay, sabah 06.40 sıralarında Seyhan ilçesi, Reşatbey Mahallesi Türkkuşu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Büyükşehir Belediyesi’nde temizlik işçisi olan Selma-İsmail Gültekin çifti, sabah işe geldiklerinde araçlarını Türkkuşu Caddesi’ne park etti.

Çift, belediyeye girdikten yaklaşık 30 dakika sonra ise kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından aracın sağ arka camı kırılıp, koltukta bulunan Selma Gültekin’in çantası ve içerisindeki 700 TL parası çalındı.Camın kırıldığını fark eden Adana Büyükşehir Belediyesi güvenlik görevlileri, durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde hırsızın parmak izini aradı. Genç kadın ise parası çalındığı için şok olup gözyaşlarını tutamadı.İsmail Gültekin, basın mensuplarının ‘olay nasıl oldu’ sorusuna, “Biz de bilmiyoruz. Arabayı bıraktık sonra haber ettiler geldik. Araba için o parayı ayırmıştık. Çantadaki kredi kartları da gitti” diye cevap verdi.