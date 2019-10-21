Belediye başkanından muhtarlara görülmemiş hediye!

BURDUR Belediye Başkanı CHP'li Orkun Ercengiz, Muhtarlar Günü dolayısıyla yemekte bir araya geldiği muhtarlara, gerçekleştirdiği köy ziyaretlerinde gelen talep üzerine 51 tabut siparişi verdiğini söyledi. Sözcü'den İsmail Akın'ın haberine göre, başkan bunun gerekçesini de "Biz ölüsüne de dirisine de sahip çıkan bir belediyecilik anlayışı içerisinde bizlerin cenazelerine yakışan bir tabutumuzu köylerimize yapalım dedim. 51 Köy muhtarımıza teslim edilmek üzere tabutların yapılması için talimatımızı verdik. Bizim en sevdiklerimiz, en kıymetlilerimiz onlara yakışan şekilde son yolculuğuna uğurlansın. Bize yakışanın bu olduğunu düşünüyorum. Kasım ayı içerisinde tüm muhtarlarımıza yaptırdığımız tabutları teslim edeceğiz." diye açıkladı.Başkan beraberinde getirdiği 'örnek tabut'u da muhtarlara gösterdi.

MUHTARLARDAN TEŞEKKÜR

Tabutlar için teşekkür eden Burdur Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Aktaş da Başkan'a teşekkür edip çiçek verdi.