Belediye başkanına ‘taciz’den gözaltı

BOLU'NUN Mudurnu İlçesi’ne bağlı Taşkesti Belediye Başkanı Ak Partili Saim Çevik’in adının karıştığı olay şöyle gelişti. Başkan Saim Çevik, iddiaya göre kendisini işe yerleştirmesini isteyen hemşire T.D. ile önce içkili restoranda yemek yedi. İkili ardından, Başkan Çevik’in evine gitti. Saim Çevik, 1’inci kattaki evinde tuvalete gittiği sırada T.D., balkondan atladı. Yaralanan kız, Başkan Çevik’in aradığı bir yakını tarafından İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan T.D., başından geçenleri polise anlattı. T.D.’nin, restoranda yemek yerken bir yakınına bulundukları restoranı söyleyip, ‘Beni kurtar’ diye mesaj attığı da ileri sürüldü.

Yakınını aradı



T.D.’nin şikayetçi olması üzerine Başkan Çevik, gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Başkan Çevik’in, T.D.’nin kendisiyle iş için sürekli görüşmek istediğini, bazı sağlık kuruluşlarına iş görüşmesi yapması için gönderdiğini, olay günü de yine iş konusunda yardımcı olmak için buluştuklarını söylediği belirtildi.



Partiden ihraç edildi

Ak Parti Bolu İl Başkanlığı, Taşkesti Beldesi Belediye Başkanı Saim Çevik’le ilgili açıklama yaptı. Açıklamada “Saim Çevik, parti disiplin kurulunun aldığı karar ile partimizden ihraç edilmiştir. Ak Parti misyonuyla örtüşmeyen ve partimiz davasına halel getirecek hiçbir ismin partimiz bünyesinde yer alması mümkün değildir” denildi.