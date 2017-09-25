Belediye başkanına saldırıya 3 gözaltı

VALİLİK açıklamasında, "24.09.2017 günü saat 19.50 sıralarında İlimiz Merkez Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin’in ilimiz merkezinde bulunan ikametinin bahçesine açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından ses bombası atılmıştır. Olay anında kendisine koruma olarak görevlendirilen güvenlik korucuları tarafından havaya uyarı atışı yapılmış ve meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmamıştır. Olay bölgesine sevk edilen güvenlik güçlerimiz tarafından bölgede şüpheli tavırlar sergileyen 3 şahıs gözaltına alınmış olup, gerekli işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla TEM Şube Müdürlüğüne intikal ettirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.