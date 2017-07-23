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Belediye başkanı şehit ailesine makam aracını tahsis edip, şoförlüğünü yaptı

Zonguldak’ın Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, düğünde makam aracını düğün arabası yaparak şehit ailesine jestte bulundu. Yılmaz, evlenecek çiftin şoförlüğünü de kendisi yaptı

Belediye başkanı şehit ailesine makam aracını tahsis edip, şoförlüğünü yaptı

Zonguldak’ın Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, düğünde makam aracını düğün arabası yaparak şehit ailesine jestte bulundu. Yılmaz, evlenecek çiftin şoförlüğünü de kendisi yaptı

23 Temmuz 2017 Pazar 09:40
Belediye başkanı şehit ailesine makam aracını tahsis edip, şoförlüğünü yaptı
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ŞEHİT Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Yorulmaz’ın torunu Mesut Yorulmaz ile Dilek Kapan dünya evine girdi. Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, şehit ailelerine destek için makam aracını gelin ve damada tahsis ederek, şoförlüğünü de kendisi yaptı. Şoför koltuğuna geçen Başkan Yılmaz, ilk olarak damat Yunus Yorulmaz’ı evinden aldı. Düğün sahipleri ve mahalle halkı ile kız evine giden Başkan Yılmaz, gelini almaya damat ile beraber girdi. Davul zurna eşliğinde gelin kız evinden alınarak, konvoy halinde düğün salonuna geçildi.Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz yaptığı açıklamada 'Şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız. Belediye olarak her zaman şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıktık onların yanında olduk  her türlü sıkıntılarında iyi günde kötü günde onların yanındayım' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kozlu Belediye BaşkanıKozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz
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