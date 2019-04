Belediye Başkanı mazbatasını aldı, İmamoğlu görevi devretti!

EKREM İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'a görevi devretti. İmamoğlu görevi teslim sonrası Beylikdüzülü halka seslenerek yaptığı konuşmasında, "Hakkınızı helal edin" dedi.

Ekrem İmamoğlu, önceki dönem belediye başkanlığı yaptığı Beylikdüzü Belediyesine gelerek halefi Mehmet Murat Çalık'a görevi devretti.

İMAMOĞLU, ÇALIK'A BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE MÜHRÜNÜ DE VERDİ

Görev teslimi sırasında Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu birbirlerine iyi dileklerini iletip çiçek takdim etti. İmamoğlu daha sonra Çalık'a Beylikdüzü Belediye mührünü de verdi. İkili, başkanlık makamındaki devir teslim töreni sonrasında belediye binası önünde halka seslendi.

"İMAMOĞLU İLE 5 YIL ÖNCE BİR HAYAL KURDUK"

Burada konuşan Başkan Çalık, kendisine destek veren herkese teşekkür ederek, "Biz Beylikdüzü'nü çok sevdik. 5 yıl önce Beylikdüzü halkı bir değişim kararı almış ve gelişmeyi seçmişti. Ekrem İmamoğlu ile birlikte 5 yıl önce bir hayal kurduk. Birlikte çocuklarımız gençlerimiz yaşlılarımız her kesimden her fikirden insanımız bu hayalimize inandı bizimle birlikte bu yolculuğa başladı. O günden beri Beylikdüzü hayalimizi gerçekleştirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Uzun yıllar boyunca imal edilmiş bir belediye bir kent olmaktan çıkıp gelişmeyi, ileriye gitmeyi Ekrem İmamoğlu ile birlikte modern bir kent hal geldi Beylikdüzü. Yeşil alanları, huzur arttı. Çocuklarımızın oyun alanları arttı ve insanlarımızın burada yaşamaktan mutlu olduğu bir kent haline dönüştü. Ekonomisi gelişti, sosyal ve kültürel hayatı canlandı. Beylikdüzü, kentten kopuk ranta kurban edilmeye hazır bir ilçe haline gelmekten çıktı ve İstanbul metropol hayatının bir parçası oldu" dedi.

EKREM İMAMOĞLU: HAKKINIZI HELAL EDİN

Başkan Çalık'ın ardından halka seslenen İmamoğlu, Beylikdüzülü vatandaşlardan helallik isteyerek "Kimse kimseyi bu memleketin bu milletin bir parçası olmaktan ayıramaz değerli dostlarım. Bugün 28 - 29 yıldır Beylikdüzü'nde olan bir hemşehriniz olarak, 5 yıllık belediye başkanlığımda bu şehir de yaşayan herkese hizmet etmekten onur ve gurur duyan bir kardeşiniz olarak Mehmet Murat Çalık kardeşime görevini teslim ederken sizden helallik istemeye geldim. Hakkınızı helal edin. Umuyorum, sizlerle eğer küçücük bir münakaşa, küçücük bir hatamız dahi olduysa hem hakkınızı helal edin hem de sizden özür diliyorum. Bundan sonra Allah'ım bana hangi görevi nasip ederse, her koşulda vatandaşım ile kucaklaşarak helalleşerek görevimi çok güzel bir şekilde devretmeyi ve insanlarıyla oy versin vermesin herkesle güzel bir hasbihal ederek yoluna devam etmeyi bu kardeşine nasip etsin" diye konuştu.

"KİMSEYE HAKKIMI YEDİRMEM"

İmamoğlu konuşmasının devamında Beylikdüzülü vatandaşlardan isteklerini olduğunu söyleyerek, "Benim o güler yüzümü lütfen hafızanızdan çıkarmayın. Her zaman sizinle bir arada olmak istiyorum. Bir başka şey daha istiyorum, görevi teslim alacağım hakkını yemedim hiç kimsenin bu yaşıma kadar, kimseye de hakkımı yedirmem. Söz alacağım sizden ama sözünü şöyle olacak. Artık kol kola olacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi makamı 1 kişinin değil 16 milyon insanın makamı olacak. Göreceksiniz şeffalık ile beraber sizde bu sürecin en önemli sahipleri olacaksınız" şeklinde konuştu.