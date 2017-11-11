Belediye başkanı İYİ Partiye geçti

BAŞKAN Acar, geçtiğimiz aylarda ilçede gerçekleştirilen tören ile beraberindeki 60’a yakın kişi ile MHP’den istifa etmişti. Başkan Acar, istifasının ardından İYİ Parti ye geçti. Başkan Acar’a rozetini ise katıldığı Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti Genel Merkez binası açılışında Akşener taktı. Rozet takdimi esnasında Başkan Acar’ın hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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