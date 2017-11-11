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Belediye başkanı İYİ Partiye geçti

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, geçtiğimiz aylarda MHP’den istifa etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen tören ile İYİ Parti’ye geçti. Başkan Acar’a rozetini düzenlenen törende parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı

Belediye başkanı İYİ Partiye geçti

Afyonkarahisar’ın Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, geçtiğimiz aylarda MHP’den istifa etmesinin ardından bugün gerçekleştirilen tören ile İYİ Parti’ye geçti. Başkan Acar’a rozetini düzenlenen törende parti Genel Başkanı Meral Akşener taktı

11 Kasım 2017 Cumartesi 17:15
Belediye başkanı İYİ Partiye geçti
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BAŞKAN Acar, geçtiğimiz aylarda ilçede gerçekleştirilen tören ile beraberindeki 60’a yakın kişi ile MHP’den istifa etmişti. Başkan Acar, istifasının ardından İYİ Partiye geçti.  Başkan Acar’a rozetini ise katıldığı Ankara'nın Çankaya ilçesinde gerçekleştirilen İYİ Parti Genel Merkez binası açılışında Akşener taktı. Rozet takdimi esnasında Başkan Acar’ın hayli mutlu olduğu dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarDinarSaffet AcarİYİ Parti
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