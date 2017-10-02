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Belediye başkanı istifa etti

Düzce Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu

Belediye başkanı istifa etti

Düzce Belediye Başkanı Ak Partili Mehmet Keleş, yazılı açıklama yaparak belediye başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu

02 Ekim 2017 Pazartesi 12:01
Belediye başkanı istifa etti
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DÜZCE Belediye Başkanı Mehmet Keleş görevinden istifa etti.

Keleş yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Uzun yıllardan beri Düzce’ye ve Düzceli hemşehrilerime en güzel hizmetleri verebilmek için çalıştım. Yaptığım hizmetler ortadadır. Ne yazık ki, biz Düzce’ye ve Düzcelilere hizmet etmek için gece gündüz çalışırken, birileri de beni ve benim üzerimden gönül verdiğim partimi yıpratmak için her türlü yalan, dedikodu ve iftiraları üretmekle meşgul oldular. Şahsım ve yakınlarımla ilgili yürütülen bu çirkin kampanyanın partime ve kutsal davamıza daha fazla zarar vermemesi için, büyük bir heyecan ve istekle yürütmekte olduğum Belediye Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Bilinmesini isterim ki;  şahsıma, aileme, Düzcemiz'e, partimize ve davamıza zarar veren bu çirkin iftira ve karalama kampanyalarını yürütenlerle hem hukuk önünde, hem de mahşer gününde hesaplaşacağım. Yine bilinmesini isterim ki, bu günden sonra canımdan aziz bildiğim ve gönülden bağlı olduğum yüce davama ve partime bağlılığım hangi düzeyde olursa olsun, her zamankinden daha üst seviyede artarak devam edecektir. Saygıdeğer dava kardeşlerime, mesai arkadaşlarıma, meclis üyelerimize ve sevgili Düzce halkına sonsuz sevgi ve saygılarımla.

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Anahtar Kelimeler:
DüzceMehmet KeleşIstifaAK Parti
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