Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler

BALIKESİR Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban ve kardeşi İsa Balaban, görevinden istifa eden Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Edip Uğur'un kendi iş yerlerini meydan projesi kapsamında yıktığını söyleyerek, önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır dua okudu, ardından da 500 kiloluk danayı adak olarak kurban etti.

"MEKANIMIZI BAŞIMIZA YIKTI"

Balıkesir'de vatandaşlar cuma namazı çıkışı ilginç bir olaya şahit oldu. Tarihi Zağnos Paşa Camii'nin önünde kamyon içinde getirtilen dananın başında toplanan vatandaşlar önce olup biteni anlamaya çalıştı. Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban ve kardeşi İsa Balaban tarafından dananın ne maksatla getirtildiği anlatıldı. 'Adağımız vardı, kabul oldu elhamdülillah' diyerek söze başlayan Başkan Balaban, "Bizim burada bir mekanımız vardı. Mekanımızı paldır küldür başımıza yıktılar. Biz bu durumda mağdur olduğumuzu anlattık. Bunların gözleri ve gönülleri yüksekte olduğundan bizi dinlemediler. Halkın sesine kulak vermediler. Garip insanlarız, namusumuzla ekmek kazanmak istedik. Mekanımızı yıktılar. Biz de mekanımız yıkıldığında adak adadık. Bugün, o gün. Çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanım gereğini yaptı. Allah ondan binlerce kez razı olsun" dedi.

"ADAK ETİNİ VATANDAŞLARA DAĞITACAĞIZ"

Adak olarak kesilecek olan dananın 500 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen İsmail Balaban, hayvanın etinden pilav ve kavurma yapılarak şehir meydanında Balıkesirli vatandaşlara ikram edileceğini açıkladı.