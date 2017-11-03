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Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler

Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifa etmesinin ardından 500 kiloluk danayı adak olarak kurban etti

Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler

Balıkesir Celepler Odası Başkanı İsmail Balaban, Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı Edip Uğur'un istifa etmesinin ardından 500 kiloluk danayı adak olarak kurban etti

03 Kasım 2017 Cuma 17:27
Belediye başkanı istifa edince kurban kestiler
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BALIKESİR Celepler Odası Başkanı  İsmail Balaban ve kardeşi İsa  Balaban, görevinden istifa eden  Balıkesir Büyükşehir eski Belediye Başkanı  Edip Uğur'un kendi iş yerlerini meydan projesi kapsamında yıktığını söyleyerek, önce  Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hayır dua okudu, ardından da 500 kiloluk danayı adak olarak kurban etti.

"MEKANIMIZI BAŞIMIZA YIKTI"

Balıkesir'de vatandaşlar cuma namazı çıkışı ilginç bir olaya şahit oldu. Tarihi  Zağnos Paşa Camii'nin önünde kamyon içinde getirtilen dananın başında toplanan vatandaşlar önce olup biteni anlamaya çalıştı.  Balıkesir Celepler Odası Başkanı  İsmail Balaban ve kardeşi İsa  Balaban tarafından dananın ne maksatla getirtildiği anlatıldı. 'Adağımız vardı, kabul oldu elhamdülillah' diyerek söze başlayan Başkan  Balaban, "Bizim burada bir mekanımız vardı. Mekanımızı paldır küldür başımıza yıktılar. Biz bu durumda mağdur olduğumuzu anlattık. Bunların gözleri ve gönülleri yüksekte olduğundan bizi dinlemediler. Halkın sesine kulak vermediler. Garip insanlarız, namusumuzla ekmek kazanmak istedik. Mekanımızı yıktılar. Biz de mekanımız yıkıldığında adak adadık. Bugün, o gün. Çok mutluyuz. Sayın Cumhurbaşkanım gereğini yaptı. Allah ondan binlerce kez razı olsun" dedi.

"ADAK ETİNİ VATANDAŞLARA DAĞITACAĞIZ"

Adak olarak kesilecek olan dananın 500 kilogram ağırlığında olduğunu söyleyen  İsmail Balaban, hayvanın etinden pilav ve kavurma yapılarak şehir meydanında Balıkesirli vatandaşlara ikram edileceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanBalıkesirİsmail BalabanEdip UğurGüncel
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