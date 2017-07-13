Bekir Coşkun hasta mı? 45 gündür neden yazmadığı ortaya çıktı

COŞKUN, uzun bir aradan sonra bugün yayımlanan "Bu geceler niye böyle uzun..." başlıklı yazısında ara verme nedenini okurlarına açıkladı. "Sizleri üzmemek için saklamak istedim, saklayamadım" diyen Coşkun, "biraz daha zaman" diyerek şunları söyledi:

Bir senedir bu kez sol yanımdaki ağrılar azdıkça, zaman zaman yazı yazamaz hale geliyordum… Ama darbe, OHAL, arkasından referandum, peşinden SÖZCÜ'nün başına örülmek istenen çorap…

Ağrılar içinde yazılarımı yazarken, uykusuz-sancılı gecelerde kendi kendime soruyordum:

Bu geceler niçin bu kadar uzun?..

Sonunda yazılarıma ara vermek zorunda kaldım…

Sizleri üzmemek için saklamak istedim, saklayamadım…

Hastanelerde şifa dağıtan ellerle birlikte, bu zor günlerde sizlerin arasında olmak isterken… Hele “Adalet” yürüyüşü yapılırken, ilaçlarım, iğnelerim, haplarım, hap kutularım ile birlikte koşup aranıza katılmak istedim…

Yapamadım…