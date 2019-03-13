'Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor" dedi

'Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor'
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Çankırı mitinginde konuştu 'Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Yeni hükümet sisteminin güçlenip  iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet  ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir. Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor. Türk Milleti bekasıyla vardır, var olacaktır.
 

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