MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin Çankırı mitinginde konuştu 'Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor" diyen Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle: Yeni hükümet sisteminin güçlenip iyice kökleşmesi hepimizin öncelikli gündemidir. Bu nedenle 31 Mart'ta zillet ittifakına hiçbir şans tanınmamalı, destek verilmemelidir. Bekayı inkar ediyorlar. Bekanın millet nezdinde tutmadığını söylüyorlar. Beka ne zamandır anketlerle ölçülüyor. Türk Milleti bekasıyla vardır, var olacaktır.

