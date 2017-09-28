Behzat Ç.'nin yazarı, baba-kızı öldürdüğünü 6 gün sonra itiraf etti

BEHZAT Ç. dizisinin ve sinema filmlerinin senaristi olan Emrah Serbes, resmi Twitter hesabından çok konuşulacak bir itirafta bulundu.

OLAY ANINDA PANİĞE KAPILMIŞ

22 Eylül tarihinde Aydın-İzmir otoyolunda meydana gelen, bir baba-kızın öldüğü trafik kazasına karıştığını itiraf eden Serbes, kazayı olay anında paniğe kapıldığı için üstlenemediğini belirtti.

"SAVCILIĞA GELDİM, TESLİM OLUYORUM"

O anda yanında bulunan yakın arkadaşı Kenan Doğru'nun kazayı üstlendiğini belirten Serbes, şu ifadelere yer verdi: "Aradan günler geçtikçe bu vicdani sorumluluğu kaldıramayacağımı anladım. Savcılığa geldim ve kendim teslim oluyorum."

İşte Emrah Serbes'in o paylaşımı;



EMRAH SERBES KİMDİR?

Emrah Serbes, 27 Ocak 1981 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Eğitim hayatını Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Tarihi ve Teorisi Anabilim Dalı Bölümü'nden mezun olarak tamamlayan Serbes, bazı gazetelerde ve dergilerde yazarlık ve söyleşiler yaptı. Yazarın ilk öykü kitabı olan "Erken Kaybedenler", 2009'un Haziran ayında satışa sunuldu.

Bir dönem TV'de yayınlanan polisiye dizisi Behzat Ç.'nin bazı bölümlerinde yazarlık yapan Emrah Serbes, aynı zamanda "Behzat Ç: Seni Kalbime Gömdüm" adlı sinema filminin de senaristliğini üstlendi.