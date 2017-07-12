Beden eğitimi öğretmeninden örnek davranış

VAN'DA yıllardır eğitimde ve sporda birçok ilklere imza atan beden eğitimi öğretmeni Mahmut Kipici, bir ilke daha imza attı. ‘Ne bulduysan giy gel’ ismini verdiği futbol kursuna, maddi durumu iyi olmayan öğrenciler 2 ay boyunca futbol eğitimi alacak. Yazın iki aylığına kiraladığı Arena Halı Sahada haftada iki gün çocuklara eğitim veriyor. Kursa isteyen 2004-2005-2006 ve 2007 doğumlu erkek çocuklar ücretsiz katılabilirler.Kurs ile ilgili bilgi veren Kipici, çocukların sadece sağlık raporu ile yaz futbol okuluna katılacağını ifade etti. Futbol okullarına gidemeyen ve yazı değerlendirmek isteyen ve maddi durumları düşük olan çocukların kursa gelebileceğini ifade eden Kipici, “Kursumuzun adı ‘ne bulduysan giy gel’. Önemli olan çocukların mutlu olması. Kurs bitiminde çocuklarımız için sayın valimizden spor malzemesi isteyeceğiz ve yetenekli çocukları spor kulüplerine göndereceğiz. Çocuklarımıza yardım etmek isteyen birileri varsa Van Fevzi Geyik Ortaokuluna başvurabilirler” dedi.Fevzi Geyik Ortaokulu Okul Müdürü Harun Yeşilova ise, bu güzel davranışından ve Van’da yıllardır eğitimde ve sporda birçok ilkeye imza atan Kipici’ye teşekkür etti.