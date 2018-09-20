Bedellide 21 gün tartışması yeniden alevlendi!

BEDELLİ askerlik yapacak vatandaşlar,Twitter'dan başlattıkları kampanyada 21 günlük eğitimin külfet olduğunu söyleyerek gün şartının kaldırılması için hala mücadele yürütüyor.

BEDELLİ ASKERLİK

Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek 25 Temmuz'da yasalaşmıştı. Yasaya göre askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin TL'yi bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekiyor.

21 GÜN EĞİTİM ŞARTINA TEPKİ

Bedelli askerlikte getirilen 21 günlük eğitim şartına vatandaşlardan tepki gelmişti. Eğitim şartı konusunda geri adım atmayan hükümet, 15 bin bedel 21 gün eğitim şartında değişikliğine gitmemişti. İlk ceple giderek bedelli askerlik görevini yerine getirmiş olanların olmasına rağmen bazı vatandaşlar, 21 gün eğitim şartının değiştirilmesi için hala mücadele veriyor.

TWİTTER'DAN KAMPANYA YÜRÜTÜLÜYOR

21 gün şartının kaldırılmasını isteyen vatandaşlar, sosyal paylaşım platformu olan Twitter üzerinden kampanya yürütüyor. '21 gün askerlik külfettir' hashtag'i ile yürütülen kampanyaya çok sayıda vatandaş katıldı.

Twitter'dan yürütülen kampanya;