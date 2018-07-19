Bedelli askerlik yapacaklar dikkat: 2018 Bedelli askerlik ne zaman çıkacak?

BEDELLİ askerlik düzenlemesi TBMM Başkanlığına sunuldu. Bedelli askerlik düzenlemesinden yaklaşık 5 milyon vatandaş yararlanacak. 28 günlük askerlik yapılması şartı ve beklenenden daha düşük bir ücret olarak 15 bin liranın belirlenmesi vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Vatandaşlar işten çıkmaları durumunda karşılaşacakları sorunlar ve kredi çekerlerse ne kadar ödeyecekler merak ediyor. Bedelli askerlik ile ilgili yaşanan bütün gelişmeleri haberimizde derledik.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan, bedelli askerlikle ilgili olarak 25 yaş, 15 bin TL ve 25 gün askerlik yapılacağını açıklamıştı. Meclis'te hazırlanan torba yasada 25 gün olması beklenen bedelli askerliğin 28 gün olarak yasaya gireceği bildirildi. Olası bedelli yasasından 31 Aralık 1993 ve öncesinde doğanların yararlanacağı açıklanırken çıkacak yasayla yaklaşık 5 milyon kişinin bedelli askerlik yapması bekleniyor.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN KREDİ ÇEKMEK İSTEYEN DE VAR ARABASINI SATAN DA…

Bedelli askerlik düzenlemesinin TBMM’ye sunulmasının ardından para arayışına giren ancak bankalara borçlanmak istemeyen vatandaşlar, bedelli ücretini karşılamak için araçlarını satılığa çıkarttı.

BEDELLİ ASKERLİK İÇİN İŞTEN ÇIKANLAR İŞLERİNE DÖNEBİLECEK Mİ?

Bedelli askerlikle ilgili sorular cevap bulmaya başlarken, yapılan yeni düzenleme ile çalıştıkları kurumdan tazminat alamama korkusu yaşayanlar rahat bir nefes aldı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erhan Nacar, işinden memnun olmayan, tazminat alamama korkusu yaşayanlar için müjde verdi. 28 gün bedelli askerlik yapmak için başvuru yapan kişilerin 15 yıl 3 bin 600 gün şartının yerine getirilmemesi halinde ihbar almadan kıdem tazminatı alma hakkı kazandığını belirtti. 28 gün bedelli askerlik yapılması taktirde ilgili iş yerine sunulan belgelerle kıdem tazminatı alabilecek. Kamuda ve özel sektörde çalışanlar bu 28 günü ücretsiz izinli sayılacak.

Yapılan düzenlemeyle ilgili en önemli hususlardan birisi de tazminatını alıp askere giden kişilerin, döndüklerinde 2 ay içerisinde çalıştıkları kurumda tekrar işe başlayabilecek olmaları. İşverenler çalışanların tazminatlarını vermiş olsalar dahi yapılan başvuru sonrasında kişileri tekrar işe almak zorunda kalacak. İşten çıkan ve 28 gün bedelli askerlik yapıp tekrar çalıştığı kuruma dönmek isteyen kişiler, olumsuz cevap alsa bile yapılan şikayetler sonucu kuruma tekrar dönüş sağlayabilecek.

İŞ YERİNE DÖNME İSTEĞİNİ REDDEDEN İŞ YERİNE PARA CEZASI

İlgili mercilere yönlendirilen şikayetler sonucu kuruma yönlendirilen müfettişler aracılığıyla kişilerin tekrar çalıştırılmasının mecbur tutulacağını belirten Erhan Nacar, “İş yerine dönme isteği noter üzerinden gönderilen ihtar ile belirtilen işe dönme isteği beyanı ile kuruma bildirilmektedir. Verilen ihtara gelen olumlu yanıt sonucu kişi çalışmaya devam edebilir ve kıdem tazminatı yeniden başlatılabilir. İş verenler işe geri dönme talebini geri çevirdikleri taktirde ilgili müfettişlerin kontrolünde tutulan raporlar ile iş yerine idari para cezası kesilebilir ya da belirtilen süre içerisinde o kişinin tekrar sigortalı olarak işe dönüşü aktif hale getirilebilir” dedi.

CHP: 28 GÜN ASKERLİK ŞARTI KALDIRILSIN

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istedi, profesyonel askerliğe geçilmesini önerdi.Yalım, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, özel sektörde çalışıp askerliğini yapmamış vatandaşların, askerlik için 28 gün iş yerinden ayrılmasının ciddi sıkıntıya yol açabileceğini vurguladı. Kişilerin askerliğini 28 gün yapması ile 6 ay-1 yıl yapması arasında bir fark bulunmadığını söyleyen Yalım, işverenle aynı sıkıntının yaşanacağını belirtti.

Yalım, 2011 ve 2014 yıllarında olduğu gibi askerlik yapma şartı aranmadan bedellinin çıkartılmasını isteyerek, “Bedelli son kez olmalıdır. CHP olarak ana hedefimiz profesyonel askerliğe geçiştir. Bu teklifle bedelli son bulmayacak, 2-3 yıl sonra yenileri gelecektir. Hükümete, Milli Savunma Bakanlığına tavsiyemiz; bir an önce altyapı hazırlanıp profesyonel askerliğe geçilsin.” ifadesini kullandı.

BEDELLİ ASKERLİK YAPAN MEMURLAR NE YAPACAK?

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, bedelli askerlik düzenlemesine, sözleşmeyle çalışan kamu görevlileri için “askerlik görevi süresi sonrasında eski görev yerine dönebileceği ve sözleşmesinin geçerli olacağı ile ilgili bir ana hüküm ve bununla ilgili ayrıntıların bir genelge veya yönetmelikle belirleneceği” hükmünün konulması düşünülmesi gerektiğini belirtti.

Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2018, 10:52