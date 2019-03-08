Bedelli askerlik ücretine zam: Bugünden itibaren 31 bin 343 lira

AÇIKLAMA Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından duyuruldu. Söz konusu miktar her altı ayda bir memur maaşına gelen zam oranında artacak. Ücret ‘40.000 gösterge X memur maaş kat sayısı x 6′ işleminden çıkan sonuca göre bedelli askerlik ücreti belirlenecek.

Memur maaşlarının değişmesinden dolayı altı ayda bir bedelli askerlik ücretlerinin güncellenmesi bekleniyor. 2019 için aylık memur maaş katsayısı 0,130597 olarak belirlenmişti.

Yurtdışında bulunanlar içinse paralı askerlik ücreti 5 bin 113 euro (yaklaşık 31 bin lira) olarak belirlendi.