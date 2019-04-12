Bedelli askerlik ne kadar oldu? Tek tip askerlik sistemi ne zaman başlayacak?

YENİ askerlik sistemi milyonlarca vartandaş tarafından merak ediliyordu. Bakan Akar'ıın açıklaması sonrasında pek çok detay belli olmuş oldu. Peki yeni sistem ne zaman yasalaşcak?

TBMM, 9 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak ve tek tip askerlik düzenlemesinin öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi planlanıyor.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların bir ay temel eğitim alacaklarını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin kesileceğini bildirdi.

"Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz 1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber, başlangıçta bu müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar. 1 aylık eğitimin sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.

Bu bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz 5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5 ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat maaşlı olacak. Bu maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları, oradaki değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek."

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.