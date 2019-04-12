Bedelli askerlik ne kadar oldu? Tek tip askerlik sistemi ne zaman başlayacak?

Geçtiğimiz aylarda Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yeni askerlik sisteminin detayları kamuoyu ile paylaşılmıştı. Milyonlarca vatandaş Bakan akar tarafından açıklanan yeni tek tip askerlik sisteminin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki yeni askerlik sistemi ne zaman uygulamaya konacak, yeni bedelli ücreti ne kadar olacak?

Bedelli askerlik ne kadar oldu? Tek tip askerlik sistemi ne zaman başlayacak?
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YENİ askerlik sistemi milyonlarca vartandaş tarafından merak ediliyordu. Bakan Akar'ıın açıklaması sonrasında pek çok detay belli olmuş oldu. Peki yeni sistem ne zaman yasalaşcak?
TBMM, 9 Nisan Salı günü mesaisine başlayacak ve tek tip askerlik düzenlemesinin öncelikli gündem maddesi olması bekleniyor. AK Parti milletvekilleri tarafından Meclis’e sunulması beklenen yasa teklifi ile bedelli askerliğin sürekli hale gelmesi planlanıyor.
YENİ ASKERLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni  askerlik sisteminde hem erbaş ve erlerin hem de bedelli olanların bir ay temel  eğitim alacaklarını, bunun sonunda bedelliye ayrılanların askerlikle ilişkisinin  kesileceğini bildirdi.
"Yükümlü kaynağından bir gencimiz diyelim ki lise mezunu, bu gencimiz  1 ay temel askerlik yapacak. Bedelliye ayrılanlarla beraber, başlangıçta bu  müracaat edenler çalışılacak, eğer ihtiyaçtan fazla bedelli yapmak isteyen olursa  o zaman mecburen kura çekilecek ve bunun sonucunda belirlenenlerin hepsi, hem  erbaş ve erler hem bedelli olanlar hepsi 1 ay eğitim yapacaklar. 1 aylık eğitimin  sonunda bedelliye ayrılanlar, kurada belirlenenler, belli bir miktar ücreti  ödeyecekler, bedelliye ayrılacaklar ve askerlikle ilişikleri kesilecek.
Bu bir ay temel eğitimi müteakip diğer lise mezunu ve altı gençlerimiz  5 ay daha kıtalarda askerlik yapacak, toplam 6 ay. Bu 6 ay bittikten sonra bu  erlere 'kalmak ister misiniz' diye soracağız. Bu süre zarfında hem 1 ayda hem 5  ayda sadece harçlık alacaklar. Bu 6 ay bittikten sonra istekli oldukları, uygun  oldukları, gerekli sınav veya yeteneklere sahip oldukları takdirde bir 6 aylık  sözleşme yapacak, bu maaşlı olacak. Gencimiz aynı görevde devam edecek fakat  maaşlı olacak. Bu maaşlı süre 6 ay bittikten sonra yine komutanları, oradaki  değerlendirmelerde bu arkadaşımız, bu genç başarılı olduğu takdirde o sözleşmeli  er, uzman erbaş olabilecek. Ona müracaat edebilecek."
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Buna göre, bugün itibariyle bedelli askerliğin ücreti 31 bin 343 lira ve her 6 ayda bir bu ücret artacak. Memur maaşlarının değişmesinden dolayı 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenecek.

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