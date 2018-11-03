ASKERLİK şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.
YARINA UZATILDI
Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.
Bedelli askerlik başvuru tarihi uzatıldı
Son dakika! Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek
ASKERLİK şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.
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