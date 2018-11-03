Bedelli askerlik başvuru tarihi uzatıldı

Son dakika! Bedelli askerlik hizmetinden faydalanmak isteyenler, askerlik şubelerinde yarın da işlemlerini gerçekleştirebilecek

Bedelli askerlik başvuru tarihi uzatıldı
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ASKERLİK şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.
YARINA UZATILDI
Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.

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