Bedelli askerlik başvuru tarihi uzatıldı

ASKERLİK şubelerinde bedelli başvuruları için yarın da mesaiye devam edilecek. Bedelli askerlik başvuru süreci yarın akşam tamamlanacak.

YARINA UZATILDI

Milli Savunma Bakanlığının, daha önce 3 Kasım'da sona ereceği açıklanan bedelli askerlik başvurularında mağduriyetler yaşanmaması için askerlik şubelerinde hafta sonu da mesai yapılmasına yönelik kararı kapsamında, başvurular yarın da yapılabilecek.