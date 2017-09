Bebeklerin emekleme yarışmasında ilginç görüntüler

BİLECİK Belediyesi tarafından hazırlanan ’’Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm’’ projesi kapsamında Bilecik Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Emekleme Yarışmasına 30 çocuk katıldı. 07-08-09 ve 10-11-12 ay arasında 2 kategoride düzenlenen yarışmada çocuklar minderde yarışırken, aileler ise; bitiş noktasında çocukların ilk üçe girmesi için ellerinden geleni yaptılar. Bazı çocuklar sesten korkarak emeklemeyerek ağlarken, bazı çocuklar ise; bir süre emekledikten sonra yarı yolda kendi aralarında oyuna başladılar. Babası Uğur Yavuz tarafından mindere bırakılan Asaf Ali bebek diğer rakiplerine fark atarak kısa sürede bitiş çizgisinin önüne geldi. Bitiş çizgisine bir adım kala yönünü değiştiren Asaf bebek renkli görüntülere sahne oldu. Her defasında bitiş çizgisinden dönen bebek ilk 3’e giremezsen, annesi bitiş noktasında çocuğunun mavi noktaya gelmesi içi elinden geleni yaptı.

" İNŞALLAH YAVRULARIMIZ HEP BÖYLE KAZANACAKLARI YARIŞMALAR İÇERİSİNDE OLURLAR"

Yarışmalarda ilk üçe giren bebeklere altın ödülü veren Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, belediyeciliğin insanların doğumdan ölüme kadar her safhasında olduğunu belirterek, "Birçok proje yapıyoruz ama çocuklarımıza doğduklarında Bilecik Belediyesi olarak hoş geldin hemşehrim diyerek, hemşehrilik beratı vererek hayata başlıyorlar. Sünnetlerine, özel günlerine, doğum günlerine gidiyoruz ama gerçekten bu yaştaki çocuklara ilişkin olarak böyle bir projeyi bu zamana kadar gerçekleştirmemiştik. Acaba aileler açısından ve çocukların psikolojisinde de sıkıntıya girmeden ne olabilir diye düşündük bizde. Çocukların hayatında güzel bir anı olacak. Küçücüktüm Büyüdüm Emekleyerek Yürüdüm projesi kapsamında yarışması düzenledik. Sağolsunlar ailelerimiz bizlere inandı ve güvendi güzel bir katılım gösterdi. Birlikte çocuklarımız eğlendiler ve hayatlarının bu başlangıcında tatlı bir rekabeti de yaşadılar tabi aileler de o rekabeti yaşattılar. Ama bizim Çocuklarımızın her biri gönüllerimizin şampiyonu ve her birini de şampiyon olarak görüyoruz. Tabi bu tatlı rekabet içerisinde de ailelerin mutluluğunu da görmek bizleri de yönetici olarak mutlu ediyor. Biz baştan beri hep birlikte daha iyiye daha güzele gitmek temennisiyle dedik. İnşallah yavrularımız hep böyle kazanacakları yarışmalar içerisinde olurlar. Hayatta hep bahtları açık olsun diyoruz ve onlara güzel bir gelecek hazırlama noktasında çaba gösteriyoruz. Eminim ki gelecek zaman dilimi içerisinde onlara daha güzel geleceği, daha güzel Türkiyeyi, daha güzel dünyayı bırakabilmenin çabası ve gayreti içerisindeyiz. Her şey yavrularımızın ve neslimiz için olduğunu ifade ediyorum" dedi.