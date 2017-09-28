Bebek arabasında uyuşturucu ticareti

EDİNİLEN bilgiye göre, Konak ilçesinde bulunan bir adreste, H.A isimli bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, konuyla ilgili çalışma başlattı. Bildirilen adreste güvenlik tedbiri alan ekipler, bir şahsın bebek arabasıyla birlikte beklediğini fark etti. Şahıs ve bebek arabası kontrol edildiğinde, bebek arabasında uyur vaziyette bir bebeğin olduğu, bebek arabasını süren şahsın ise aşırı tedirgin ve heyecanlı tavırlar sergilemesi üzerine, adli makamlardan alınmış arama kararı ile yapılan aramada bebek arabasının alt kısmında 100 adet extacy hap ele geçirildi. Şüpheli H.A.(53) ise gözaltına alındı.

Tamamlanan işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen H.A. çıkarıldığı mahkemece "okul, yurt, hastane, kışla veya ibadethane gibi tedavi, eğitim, askeri ve sosyal amaçla toplu bulunan bina ve tesisler sınırlarına 200 metreden yakın mesafe içindeki umumi veya umuma açık yerlerde uyuşturucu madde satışı" yaptığından, cezası yarı oranında artırılarak tutuklandı.

Ayrıca son 1 hafta içerisinde "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonel faaliyetlerde 35 şahıs yakalandığı kaydedildi. Bu operasyonlarda, 7 bin 710 gr esrar, 40 gr sentetik bonzai, 15 gr kokain maddesi, 10 adet hint keneviri, 2 adet hassas terazi, 5 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 44 adet tabanca fişeği, 10 adet tüfek fişeği, 2 adet şarjör ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1.345 TL para ele geçirildi.

Adli birimlere sevk edilen 39 şüpheli şahıstan 7’ü çıkarılmış olduğu mahkemelerce adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 14 şüpheli şahıs ise tutuklandı.