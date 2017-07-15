Bebeğin yardımına ambulans helikopter yetişti

SAMSUN'UN Vezirköprü ilçesinde evinde doğum sancısı çene genç kadın 112 Acil Servis ekiplerinden yardımı istedi. Kara ambulansı ile Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadın burada bir kız bebek dünyaya getirdi. Ancak bebekte solunup sıkıntısı olduğunu tespit eden doktorlar Samsun'a sevkine karar verdi. Samsun'da bulunan 112 Acil Servise ait ambulans helikopterden yardım istedi. Samsun Hava Ambulansı pistinden havalanan ambulans helikopter Vezirköprü ilçesine giderek yeni doğmuş bebeği Kuvöz içinde Samsun'a getirdi. Bebek, ambulanstaki kuvözden alınarak kara ambulansının kuvözüne nakledilip sedye ile ambulansa taşındı. Bebek daha sonra kara ambulansı ile özel bir hastanenin yenidoğan servisine götürüldü.