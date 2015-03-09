Bebeğe altın yasası

DEVLET birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 lira yardım yapacak. Ön ödemeli konut satışlarında müteahhitler rahatlayacak. Konut teslim süresi 6 ay uzayacak, 36 aydan 42 aya çıkacak. Devlet evleneceklere çeyiz parası verecek. 47 bin öğretmen alımı için kadro ihdas edilecek. Ak Parti milletvekillerinin hazırladığı 33 maddelik yasa teklifi Meclis Başkanlığına sunuldu.Bazı Kanun ve Kanun Maddelerinde Değişiklik Öngören Yasa Teklifinde, ön ödemeli konut satışında devir veya teslim süresi 36 aydan 42 aya çıkarılması öngörülüyor. Tüketici konutu almaktan vazgeçerse hem vergi, harç masraflarını hem de müteahhide yüzde 2 ila 4 oranında tazminat ödeyecek. Teklifte dikkat çeken başlıklar şöyle:

47 BİN ÖĞRETMEN ALINACAK

Teklifin 4.maddesi Milli Eğitim Bakanlığı'na 47 bin kadro ihdasını öngörüyor. Ancak bunlardan 35 bin öğretmen alımı ile için kadro ihdasını öngörüyor. Bu öğretmenlerden 35 bini ile bakanlığın diğer hizmet kadrolarına atanacak 2320 kişinin 31 Aralık 2015 tarihine kadar atanması öngörülüyor.

SÖZLEŞMEDEN DÖNEN, MÜTEAHHİDE YÜZDE 2 İLA DÖRT TAZMİNAT ÖDEYECEK

Teklifin ilgili maddesinde tüketicinin devir veya teslim tarihine kadar sözleşmeden dönme hakkı bulunduğu ancak satıcının satış veya satış vaadi nedeniyle oluşan vergi, harç veya benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraf ile taşınmazın teslimine 6 ay ve daha uzun kaldığı durumda sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar; daha az süre kaldığında ise yüzde 4’üne kadar tazminat ödenmesini isteyebilecek.

VERGİ VE HARÇ MASRAFLARI DA VATANDAŞTAN ALINACAK

Örneğin, 200 bin liralık bir konut satış sözleşmesinde vatandaş, konutun teslimine 6 ay ve daha uzun süre kalmışken vazgeçerse 4 bin lira; 6 aydan daha kısa süre kalmış ise 8 bin lira tazminat ödeyecek. Tazminatın yanı sıra vergi, harç masrafları da vatandaştan alınacak.

FİYAT DÜŞÜNCE HERKES İADE ETMESİN DİYE 'TAZMİNAT'

Teklifin gerekçesinde bazı büyük projelerin tesliminde 36 aylık sürenin yeterli olmadığı, bu nedenler müteahhitlerin büyük cezalar ödemek zorunda kaldıkları belirtilerek sözleşme süresinin 6 ay uzatıldığı vurgulanıyor. Yine konut fiyatlarının düştüğü dönemlerde sözleşmeden dönme hakkının çok sayıda kişi tarafından kullanılması durumunda hem müteahhitlerin hem de diğer hak sahiplerinin mağdur olmaması için 'yüzde 2 ila 4 oranında tazminat' getirildiği belirtiliyor.

VATANDAŞ KALAN PARASINI EN GEÇ 6 AYDA ALACAK

Müteahhit, tazminat ve vergi harçlar düşüldükten sonra kalan para iadesini ise kendisine iade bildimi yapılmasından itibaren en geç 6 ay içinde vatandaşa ödeyecek.

DEVRE TATİL

Devre tatil amaçlı taşınmazların ön ödemeli satışında da devir ve teslim süresi 42 aya çıkarılırken, burada da vatandaşa sözleşmeden cayma hakkı veriliyor. Ancak vatandaş yine teslim süresinin bitimine 6 ay ve daha uzun süre kala alımdan vazgeçerse yine sözleşme bedelinin yüzde 2’sine kadar; 6 aydan kısa sürede vazgeçerse yüzde 4’üne kadar tazminat ödemekle yükümlü kılınıyor. Ancak satıcı yükümlülüklerini hiç ya da gereği gibi yerine getirmezse tüketiciden herhangi bir bedel talep edemeyecek.

İLK EVİNİ ALACAKLARA DEVLETTEN 15 İLA 45 BİN LİRA

Devlet bireysel emeklilik sistemine yaptığı katkının bir benzerini de ev almak isteyen vatandaşlara yapacak. Buna göre konut sahibi olmayan T.C vatandaşlarının ilk ve tek konut satın alımlarının desteklenmesi amacıyla bankalar nezdinde ‘konut tasarruf hesabı’ açılacak. Bu hesapta belirlenecek ‘asgari süre’ kadar kalanlara devlet en fazla 15 bin liralık ödeme yapacak. Bu ödeme tek seferde yapılacak. Ancak Bakanlar Kurulu bu miktarı 3 kata kadar artırma yetkisine sahip olacak. Yani hükümet isterse 15 bin liralık üst limiti 45 bin liraya kadar çıkarabilecek.

Konut tasarruf hesabına ilişkin işleyiş ve limitleri, hangi konutların bundan yararlanacağını Hazine’den sorumlu Bakanın teklifiyle Bakanlar Kurulu belirleyecek.

İLK KEZ EVLENEN GENÇLERE 5 İLA 15 LİRALIK ‘ÇEYİZ’ DESTEĞİ

Devlet, ev alacakların yanı sıra ilk kez evlenecek gençlere de ‘çeyiz’ desteği verecek. Bu destekten 27 yaşını doldurmamış olan T.C vatandaşları ile Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahipleri yararlanabilecek. Yine bundan yararlanmak için bankalarda ‘çeyiz hesabı’ açılması gerekecek.