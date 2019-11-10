BBP lideri Destici’nin Alanya’da hazine yardımı isyanı

BBP Başkanı Destici, Alanya'da bir otelde düzenlenen 'BBP Eğitim ve İstişare Toplantısı'nın kapanışında konuştu.

BBP'nin devlet yardımı almadan dinamik teşkilat yapısı ve mensuplarının gayret ve özverileriyle bugünlere geldiğini anlatan Destici, "Bizler 26 yıllık ömründe gücünü konjonktürden değil milletinden ve ülke gerçeklerinden alan bir hareketiz. Diğer siyasi partiler gibi gücümüz zamanın şartlarına bağlı değil. Bunun içindir ki, gücümüz ve aziz milletimizin algısındaki muteber yerimiz her türlü olumsuz şartlara rağmen dipdiri durmaktadır" diye konuştu.

'Türkiye'de sadece 5 parti Hazine'den yardım alıyor'

Hazine'den siyasi partilere yapılan yardımlara da değinen Destici, her yıl ve seçimden seçime yapılan bu yardımları Türkiye'de sadece 5 partinin aldığını belirtti.

Seçime 10 parti girerken neden sadece 5 partinin yardımdan faydalandığını anlamadığını dile getiren Destici, şunları söyledi:

"Burada haksızlık var. Ya Anayasa'da yazdığı gibi hakça uygun dağıtılsın ya da kaldırılsın. O zaman el mi yaman bey mi yapan, kim meydanda kalıyor görüyoruz. Hele ki PKK'nın partisine her yıl devletin kasasından onlarca milyon para verilmesini içime sindiremiyorum. Aziz milletimizin de sindirdiğini düşünemiyorum. Terörle iltisaklı değil bizatihi terörün kendisi, terörün partisi olan bir partiye, devlet her yıl kasasından 40-50 milyon, seçim olduğunda 100 milyon lira veremez. Bu terörle mücadeleyi de aksatır, zarar verir. Buna bir son verilmesi lazım."

