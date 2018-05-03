BBP, AK Parti Listesinden Seçime Girecek

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal ile Büyük Birlik Partisi Genel Sekreteri Üzeyir Tunç birlikte kameralar karşısına geçti. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Büyük Birlik Partisi'nin, AK Parti listelerinden seçime gireceğini açıkladı. BBP Genel Sekreteri Tunç da "BBP, 24 Haziran seçimlerinde AK Parti listelerinden seçime girecek." diyerek BBP'nin kararını duyurdu.

"CUMHUR İTTİFAKI BU MİLLETİN TEMSİLCİSİDİR"

Ünal, "İttifakların ve mutabakatların önünü yasal düzenlemelerle açtık. Hüllet yapılmasın, millet iradesi üzerinden pazarlıklar yapılmasın. Bu süreç gösterdi ki hem cumhurbaşkanı adayı gösterme sürecinde hem sonra bazı siyasi partiler alışkanlıklarını ortaya koydukları pespayelik ortada. Milletin gözü önünde cereyan etmeyen ittifaklar masa başı pazarlık olarak okunur. Millet iradesi üzerinden yapılan pazarlıkları siyasi ahlakın parçası olarak görmüyoruz. Cumhur İttifakı bu milletin temsilcisidir ve lideri milletin adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

BAHÇELİ'NİN SÖZLERİ SORULDU

Bahçeli'nin 100 bin imzayla cumhurbaşkanı adaylığında FETÖ uyarısı sorulan AK Parti Sözcüsü Ünal, "Bu konuda Sayın Bahçeli'nin hassasiyetine katılıyoruz." dedi.