Bazı cemaatler sohbetlerini iptal ettiğini duyurdu!

KARARIN gerekçesi ile ilgili ise bir açıklama yapılmadı.İlmi ve Fikri Araştırmalar Merkezi kurucusu İhsan Şenocak tarafından pazar günü Fatih Camii'nde yapılan söyleşilerin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı. Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'de sohbet toplantılarını durdurduğu bilgisi verildi. Sosyal Doku Vakfı'da Nurettin Yıldız tarafından düzenlenen söyleşilerin internetten yayınlanacağını duyurdu.

Furkan Vakfı'ndan Resul Doğaner ise kararın nedenini sordu. Ancak bir açıklama yapılmadı



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