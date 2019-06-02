Bayram tatilinin ilk 2 gününde 46 trafik kazası: 16 ölü, 130 yaralı

RAMAZAN Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün akşam saatlerine kadar sürdü. Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18.00’den tatilin ikinci günü olan bugün saat 17.00’ye dek 46 kaza meydana geldi, bunun sonucunda 16 kişi yaşamını yitirdi, 130 kişi yaralandı. Bayram tatilinin ilk günü olan dün Van, Kayseri, Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'de İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Karabük. Malatya ve Mersin'de meydana gelen 32 kaza 13 can adlı, 96 kişiyi yaraladı. İkinci günü olan bugünse Trabzon, Kocaeli, Malatya, Antalya, Afyonkarahisar, Bartın, İstanbul, Aksaray, Sakarya, Kocaeli, Kütahya ve Mersin’de meydana gelen 14 kazada 3 kişi yaşamını yitirdi 34 kişi yaralandı.