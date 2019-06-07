Bayram tatilinin 7 günlük bilançosu: 65 ölü, 661 yaralı

RAMAZAN Bayramı tatilinin başından bu yana Türkiye genelinde şehirler arası ve şehir içi yollar ile kırsal yerleşim birimlerinde meydana gelen trafik kazalarında 65 kişi yaşamını yitirdi, 661 kişi yaralandı. Bayram tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yurt genelinde, son 24 saatteki trafik kazalarında ise dört kişi hayatını kaybetti, 125 kişi yaralandı. Alınan tedbirler ve yapılan uyarılara rağmen 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen kazalarda 65 kişi yaşamını yitirdi, 661 kişi yaralandı.