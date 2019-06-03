Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı

Yurt genelinde uygulanan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma gününden bu yana kazalarda 26 kişi hayatını kaybetti, 266 kişi yaralandı.

Bayram tatilinde trafik kazaları can aldı
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 RAMAZAN Bayramı tatili  dolayısıyla trafik yoğunluğunun başladığı 31 Mayıs Cuma günü mesai bitiminden  bugün saat 16.00'ya kadar çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Yurt genelinde trafik yoğunluğunun artmasıyla son 24 saatteki trafik  kazalarında 10 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.
  Alınan tedbirlere ve yapılan uyarılara rağmen bayram tatilinin  başladığı 31 Mayıs mesai bitiminden bugün saat 16.00'ya kadar meydana gelen  kazalarda ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 266'ya yükseldi.
 
 Sürücülerin eşleri hayatını kaybetti
 
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Kandıra yönüne giden Necdet Yıldız'ın  kullandığı 34 AZ 8993 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Recep Yaşar  idaresindeki 41 TJ 590 plakalı otomobille Davuldere mevkisinde çarpıştı.  Kazada, otomobil sürücüsünün eşi Leman Yaşar ile diğer aracın  sürücüsünün eşi Nurgül Yıldız yaşamını yitirdi. Yaralı sürücüler ile kızları  Asyanur Yaşar ve Azra Yıldız, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Karaman'da, Halil Tekin (68) yönetimindeki 70 DU 990 plakalı otomobil,  Karaman-Ermenek kara yolunun 15. kilometresinde devrildi. Kazada, 1 kişi öldü, 5  kişi yaralandı.
 
  Bayram alışverişi dönüşü kaza
 
 Tokat'ta, bayram alışverişi yaptıktan sonra merkeze bağlı Tahtoba  köyüne döndükleri öğrenilen yolcuların bulunduğu Adnan Karagöz idaresindeki 60  AAT 262 plakalı hafif ticari araç, Geyras Kavşağı'nda Mecit Avşar (39)  yönetimindeki 60 H 0079 plakalı şehir içi yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan ve kurtarma ekiplerince yürütülen  çalışmayla çıkarılan Musa (81) ve Nurhan Yılmaz (55) olay yerinde yaşamını  yitirdi, yaralanan Karagöz, Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Sinop'un Boyabat ilçesinde, Mustafa Teke'nin (43) kullandığı 34 BVN 75  plakalı hafif ticari araç, Yabanlı köyü mevkisinde yoldan çıkarak tarlaya  devrildi. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Zeycan (42), çocukları Yasin (16),  Yasemin (13) ve Muhammet Teke, Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çorum'da, iki ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi  yaralandı. Karabük'te meydana gelen üç ayrı trafik kazasında yaralanan 15 kişi  farklı hastanelerde tedavi altına alındı.
 
Uşak'ın Banaz ilçesi'nde, Ankara'dan İzmir'e giden Utku Öztürk'ün  kullandığı 06 AB 0562 plakalı otomobil Banaz Sanayi Sitesi yakınlarında  kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.
 

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