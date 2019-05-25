Bayram öncesi işsizlik maaşı hesaplarda!

TÜRKİYE İş Kurumu (İŞKUR), işsizlik maaşı ödemelerini Ramazan Bayramı sebebiyle erken yapacak. Bayram tatilinin 9 gün olmasıyla kamu kurum ve kuruluşları 31 Mayıs mesai bitimi tatile girecek.

Haziranın 5’inde ödenmesi beklenen işsizlik ödenekleri de böylece 31 Mayıs Cuma günü hesaplara yatırılacak.



Sigortalı işsizlere belirlenen kanun kapsamında işsiz kaldıkları dönem için yine kanunda belirtilen süre ve miktarda ödeme yapılıyor. İşsizlik ödeneğindeki süreçleri Milliyet'ten Aylin Rana Aydın derledi.



İşsizlik ödeneği nedir?



Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için yine Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan ödeme.



İşsizlik ödeneği ne kadar?



Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçmiyor. PTTBank’a kimlikleriyle birlikte giderek maaşlarını alabilecek olan vatandaşlara, bin 23 lira ile 2 bin 46 lira arasında değişen tutarda ödeme yapılacak. İşsizlik ödeneğinde damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti uygulanmıyor.



Nasıl başvurulur?



İşsizlik maaşı almak isteyen hizmet akdinin feshinden sonraki 30 günde en yakın İŞKUR merkezine ya da ‘iskur.gov.tr’ adresine başvurmalı.



Mücbir sebepler dışında 30 günde başvurulmazsa, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmekte.



İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin kanun gereği iş almaya hazır durumda olması gerekiyor.



İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır.



Aranan şartlar nedir?



Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,



Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,



Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,



Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.



Ödeme süresi ne?



Hizmet akdi feshi öncesi son 3 yıl içinde,



600 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,



900 gün sigortalı çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,



1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün süre ile işsizlik ödeneği (kanunda yer alan diğer şartları taşınması kaydıyla) veriliyor.