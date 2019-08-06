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Bayraktar'dan 'milli uçan araba' açıklaması

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak 'CEZERİ'nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.

GÜNDEM 06.08.2019, 11:21 Melike Temir
Bayraktar'dan 'milli uçan araba' açıklaması
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BAYRAKTAR, Twitter hesabından Türkiye'nin ilk milli uçan araba projesi CEZERİ'ye ilişkin paylaşımda bulundu. Prototip üretiminin bitirilmesi durumunda TEKNOFEST'te uçuş yapılacağı bilgisini veren Bayraktar, CEZERİ'nin tasarımına ilişkin takipçilerinden de görüş talep etti.

#Baykar Teknik Müdürü #CTO #Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı #T3 Vakfı #Selçuk Bayraktar #Türkiyenin ilk milli uçan arabası #Teknofest
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