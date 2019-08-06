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Bayraktar'dan 'milli uçan araba' açıklaması
Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olacak 'CEZERİ'nin prototipini hazırladıklarını duyurdu.
GÜNDEM 06.08.2019, 11:21 Melike Temir
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