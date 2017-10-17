Baykal’da 3. kez ameliyat oldu!

BU sabah ikinci kez beynindeki ödem alınan Deniz Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle tekrar ameliyata alındı.Fransa seyahati sonrası gece yarısı yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Deniz Baykal, beynindeki ödem nedeniyle sabah saatlerinde ameliyata alınmıştı.Baykal’ın akşam saatlerinde tekrar beyin tomografisi çekildi ve beyninde oluşan basınç nedeniyle tekrar ameliyata alındı.Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi’nde tedavisi süren Deniz Baykal’ın, son durumuyla ilgili bir açıklama yapılması bekleniyor.
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