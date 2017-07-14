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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Baykal’a kafa atan güvenlikçiyi sevindiren karar

ODTÜ mezuniyet töreninde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Ataç Baykal’a kafa atan güvenlik görevlisi Mustafa B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz, reddedildi. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, önceki mahkeme tarafından verilen “adli kontrol” ile serbest bırakılmanın yerinde bir karar olduğuna hükmetti

Baykal’a kafa atan güvenlikçiyi sevindiren karar

ODTÜ mezuniyet töreninde eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın oğlu Prof. Ataç Baykal’a kafa atan güvenlik görevlisi Mustafa B.’nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına yapılan itiraz, reddedildi. Ankara 5. Sulh Ceza Mahkemesi, önceki mahkeme tarafından verilen “adli kontrol” ile serbest bırakılmanın yerinde bir karar olduğuna hükmetti

14 Temmuz 2017 Cuma 10:41
Baykal’a kafa atan güvenlikçiyi sevindiren karar
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MUSTAFA  B.’nin serbest bırakılması üzerine Baykal’ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu,  Mustafa B.’nin adli kayıtlarında 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ertelenmiş cezası, yaralama ve tehditten hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davasının bulunduğunu ve kaçma şüphesi olduğunu belirterek itiraz dilekçesi vermişti.

BİRİNİ ÖLDÜRÜNCE TUTUKLANIR

Prof. Baykal ise saldırganın serbest bırakılmasına, “İki ayrı suçtan devam eden davaları sürüyor. Bu üçüncü, artık dördüncü suçunda birisini öldürünce tutuklanır” diyerek tepki göstermişti. ODTÜ de güvenlik görevlisinin işine son vermişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ataç BaykalKafaODTÜ
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