Baykal’a kafa atan güvenlikçiyi sevindiren karar

MUSTAFA B.’nin serbest bırakılması üzerine Baykal’ın avukatı Mutluhan Karagözoğlu, Mustafa B.’nin adli kayıtlarında 40. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından ertelenmiş cezası, yaralama ve tehditten hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir davasının bulunduğunu ve kaçma şüphesi olduğunu belirterek itiraz dilekçesi vermişti.
BİRİNİ ÖLDÜRÜNCE TUTUKLANIR
Prof. Baykal ise saldırganın serbest bırakılmasına, “İki ayrı suçtan devam eden davaları sürüyor. Bu üçüncü, artık dördüncü suçunda birisini öldürünce tutuklanır” diyerek tepki göstermişti. ODTÜ de güvenlik görevlisinin işine son vermişti.
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