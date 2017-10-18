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Baykal yeniden ameliyata alındı

Baykal'a tedavi gördüğü hastanede 3. operasyon yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 48-72 saat kavramının önemini bir kez daha hatırlatmıştı. Erkan İbiş'in açıklamasına göre, Baykal'a solunum desteği sağlanıyor. Beynindeki kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor ve Baykal'ın hayati tehlikesi var

Baykal yeniden ameliyata alındı

Baykal'a tedavi gördüğü hastanede 3. operasyon yapıldı. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın son durumuna ilişkin gün içinde yaptığı açıklamada, 48-72 saat kavramının önemini bir kez daha hatırlatmıştı. Erkan İbiş'in açıklamasına göre, Baykal'a solunum desteği sağlanıyor. Beynindeki kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor ve Baykal'ın hayati tehlikesi var

18 Ekim 2017 Çarşamba 19:03
Baykal yeniden ameliyata alındı
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DENİZ Baykal, beyninde oluşan basınç nedeniyle ameliyat edildi. Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Baykal’ın son durumu hakkında bugün açıklama yapmıştı. İbiş, "Şu anda kanama yok. O konuda içimiz rahat. Deniz Bey, hem beynin istirahatte tutulması hem yeni beyin hasarlarına karşı koruyucu tedbir olması hem de akciğer fonksiyonları yönünden desteklenmesi nedeniyle şu anda uyutuluyor" demişti.

Prof. Dr. İbiş, akşam saatlerinde ise daha önemli bir açıklama yaptı.

"HAYATİ TEHLİKESİ VAR"

Erkan İbiş'in açıklamasına göre, Baykal'a solunum desteği sağlanıyor. Beynindeki kanama ve ödem en üst düzeyde seyrediyor ve Baykal'ın hayati tehlikesi var.

İbiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"BAZI OLUMSUZLUKLAR YAŞIYORUZ"

Şu ana kadar çok daha iyi sonuçları görebilme umudumuzu hep koruduk, ancak gelinen tablo içerisinde, elbette ki umutlarımızı yine koruyoruz ama bazı olumsuzlukları yaşadığımızı da sizler de biliyorsunuz, sizlerle de paylaşıyoruz.

KAN BİRİKİNTİSİ TEMİZLENDİ

Baykal’ın dün sabahki ameliyatın sonucu yara kenarında oluşan kan birikintisi doktorlar tarafından temizlendi. İşlem, enfeksiyon riskine karşı ameliyathanede yapıldı. Temizleme işleminin ardından Baykal’ın tomografisi çekildi. Tomografi sonuçlarının doktorlar tarafından değerlendirmeye alındığı öğrenildi.

ÖZGÜR ÖZEL: DUYUMLARIN TAMAMI ASILSIZDIR

Öte yandan, Deniz Baykal'ın hayatını kaybettiğine yönelik sosyal medyada dolaşan haberlerin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklama yaptı. Özel açıklamasında şunları söyledi:

"Sağlığının kötüye gittiğine ilişkin yapılan haberler ve çok kötü haberlere ilişkin duyumların tamamı asılsızdır."

CHP İstanbul milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Deniz Baykal'ın durumunda bir değişiklik yok. Şu an yoğun bakımda. Sabah 08.00'de tomografi çekilecek. (23.59)"  dedi.

KILIÇDAROĞLU ZİYARETE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, akşam saatlerine hastaneye gelerek, Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin Ankara Üniversitesi Rektörü İbiş’ten bilgi aldı. Kemal Kılıçdaroğlu, yaklaşık 40 dakika kaldığı hastaneden çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hekim arkadaşlar ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar. Bütün dualarımız Deniz Bey ile beraber” diye konuştu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da hastaneye gelerek, Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Genel Kurul’daki OHAL görüşmelerinin ardından CHP’li yaklaşık 50 milletvekili de hastaneye geldi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, nöbetleşe olarak hastaneye gelmeye devam edeceklerini söyledi.     

BAHÇELİ, BAYKAL’A GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİNİ İLETTİ

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İbn-i Sina Hastanesinde tedavisi süren Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli yayımladığı mesajda, “Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal’a, ailesine ve CHP mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

BAYDAR:OPERASYON DEMEYELİM

CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar da, hastane bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Ameliyat sonrası cilt altında kanama, hematom olduğunu belirten Baydar, söz konusu hematomun beyne baskı yapmaması amacıyla temizlendiğini bildirdi. Baykal’ın uyutulmaya devam edildiğini aktaran Baydar, “Hematom boşaltılmasından sonra yapılan kontrol tomografisinde bugüne kadar yapılan tüm işlemlerden sonra beynin en rahat pozisyonda olduğunu gördük. İnşallah başka bir komplikasyon olmadığı takdirde bu şekilde devam edecek” dedi. Yapılan müdahalenin üçüncü bir cerrahi operasyon olup olmadığının sorulması üzerine Baydar, “Operasyon olarak adlandırmayalım, operasyon yapıldı ancak bu cilt altına olan kanama beyne basınç yapmaması için, enfeksiyon koşullarının olmadığı ortam, steril ortam ameliyathane ortamıdır. Orada temizlenerek, ameliyat şartlarında yapıldı. Cilt altındaki hematom temizlenmiş oldu” ifadesini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.10.2017 01:09
Anahtar Kelimeler:
Antalya Milletvekili Deniz BaykalAnkara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbişAmeliyatBaykal
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