Baykal'ın durumuyla ilgili yeni açıklama geldi

ESKİ CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya milletvekili Deniz Baykal 'ın sağlık durumuyla ilgili tedavi gördüğü hastane den yeni bir açıklama geldi. Baykal'ın sağlık durumunda olumlu yönde gelişmeler olduğu belirtildi.

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