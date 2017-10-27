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Baykal'ın doktorundan sevindiren haber: Bilinci açılıyor!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın bilincinin açılmaya başladığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi

Baykal'ın doktorundan sevindiren haber: Bilinci açılıyor!

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr. Erkan İbiş, Baykal'ın bilincinin açılmaya başladığını ve durumunun iyiye gittiğini söyledi

27 Ekim 2017 Cuma 17:58
Baykal'ın doktorundan sevindiren haber: Bilinci açılıyor!
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CHP eski Genel Bşakanı  Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan doktoru Prof. Dr.  Erkan İbiş, "Baykal'ın durumu iyiye gidiyor. Yavaş yavaş komadan çıkıyor, bilinci açılmaya başladı. Sabır gerekiyor." dedi.

"HERHANGİ BİR CİHAZ DESTEĞİ YOK"

İşte Prof. Dr. İbiş'in konuşmasından öne çıkanlar:

Yaşamsal bulguları iyi. Solunumu kendine ait. Herhangi bir cihaz desteği yok.  Deniz Bey yavaş yavaş komadan çıkıyor. Beyin ödemi çözüldükçe beyin toparlanıyor. Bilinç de buna bağlı olarak yavaş yavaş açılıyor. Zaman zaman gözlerini açıyor, söyleneni anlıyor. Basit sözel komutları yerine getiriyor.

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