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Baykal için gündemi sarsacak iddia: Yanlış tedavi uygulandı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a hatalı tedavi uygulanmış olabileceği iddiasını köşesine taşıdı

Baykal için gündemi sarsacak iddia: Yanlış tedavi uygulandı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'a hatalı tedavi uygulanmış olabileceği iddiasını köşesine taşıdı

20 Ekim 2017 Cuma 10:04
Baykal için gündemi sarsacak iddia: Yanlış tedavi uygulandı
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HABERTÜRK köşe yazarı  Fatih Altaylı, yoğun bakımda tedavisi devam eden  Deniz Baykal'la ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.  Fatih Altay'lı bir doktor arkadaşının sözlerini köşesine taşıyarak Baykal'ın yanlış tedavi kurbanı olmuş olabileceğini yazdı.

İşte  Fatih Altaylı'nın çok konuşulacak köşe yazısı:

"Önceki akşam  Türkiye'nin önde gelen kalp ve damar cerrahlarından biri aradı.
Yıllar önce Onkoloji Enstitüsü Başkanı  Erkan Topuz'dan duyduğum bir cümleyle girdi söze:

' Fatih'çiğim,  Türkiye'de isimsiz, ünsüz, hatta parasız hastalar daha doğru tedavi alır.'

'Ben bu lafı biliyorum da şimdi ne alaka?' dedim hemen."

"BAYKAL, SIRADAN BİR VATANDAŞ OLSA ŞİMDİ EVİNDE TELEVİZYON İZLİYOR OLURDU"

"'Deniz Baykal,  Deniz Baykal değil de vatandaş Ali Efendi olsaydı, muhtemelen şimdi evinde oturmuş televizyon izliyor olurdu' dedi. Sonra da 'Ne yazık ki, önemli insanların kaderi bu.  Deniz Bey'e fazla ihtimam göstereceğiz, hemen bir şeyler yapacağız diye peş peşe hatalı uygulamalar yaptılar. O yüzden de az ciddi olan durumu, çok ciddi hale geldi' diyerek yanlışları sıraladı:

-Beyin damarlarına pıhtı atımı, çok rastlanan bir durumdur. Bazen bir operasyon sonrası, bazen de yaşa bağlı olarak ortaya çıkar.

"STENT TAKMAK TAM BİR FELAKET"

-Bu durumda yapılacak en doğru şey, bir süre beklemektir. Anında müdahale etmek çok yanlıştır. Durum stabil ise beklemek en doğrusudur.

-Sonrasında ilaçla açma cihetine gidilebilir.

-Ameliyat da bir seçenektir. Yapılabilir ama pıhtıyı almak için yapılan ameliyat sırasında damara stent takmak tam bir felakettir.

"BEYİN KANAMASI OLMADI HALDE BU DURUMA GELDİ"

- Çünkü stent takıldığı zaman mutlaka kan sulandırıcı ilaçlar da vermek gerekir.

-  Deniz Bey'in durumunda kan sulandırıcı ilaç vermek, felakete davetiye çıkarmaktır. Hassas olan beyinde kanama riski ortaya çıkar.

- Nitekim  Deniz Baykal hastaneye geldiği sırada beyin kanaması olmadığı halde stent takılması ve sonrasında kan sulandırıcı ilaç verilmesi sonucu beyin kanaması oluşmuştur ki, bu genelde kaçınılmaz bir durumdur.

- Daha sonra yapılan iki ameliyat bu kanamayı durdurma amaçlıdır, ama kan sulandırıcı kullanılmış ve akciğer komplikasyonları da olan bir hastada bu ameliyatlar beklenen sonucu vermez."

"GEREKSİZ İŞLER YAPILDI, HİÇBİR ŞEY YAPILMASA DAHA İYİ TOPARLARDI"

-Türkiye'deki hekimlerin yüzde 90'ı sıradan bir hastada benim dediğim gibi davranırdı, ama  Deniz Baykal olunca gereksiz işler yapıldı.

- Hiçbir şey yapılmasa bile en fazla sol yanında hafif bir felç oluşur, o da zamanla büyük oranda düzelirdi.

'Peki şimdi ne olur?' diye sordum.

'Beyin ilginç bir organdır. Yarısı alındığında bile gayet sağlıklı yaşam süren hastalar var literatürde. Beklemek lazım. Toparlama ihtimali var, ama mutlaka bir hasar kalacaktır. Hiçbir şey yapılmasa daha iyi toparlardı' dedi."

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